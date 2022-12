PADOVA - Un Capodanno all’insegna dei blocchi del traffico e dello stop ai botti. Lo smog non ha concesso la “tregua San Silvestro”, quindi fino a lunedì prossimo resta in vigore l’allerta rossa, di conseguenza rimangono le limitazioni alla circolazione (compreso lo stop agli Euro 5 diesel) e, soprattutto, il divieto di utilizzo dei fuochi d’artificio anche per i privati. Questo significa che questa notte saranno vietati i botti per salutare il 2022. Ad annuncialo è stato, ieri mattina, palazzo Moroni.



LE INDICAZIONI

«Come ci è stato comunicato da Arpav viene mantenuto almeno fino a lunedì il cosiddetto semaforo rosso – è stato spiegato dal Comune - con il proseguimento dei provvedimenti di limitazione del traffico, degli impianti termici, delle stufe a biomassa legnosa, delle combustioni all’aperto, compresi fuochi d’artificio, falò rituali e barbecue e degli spandimenti di liquami zootecnici».

E proprio per quel che riguarda i fuochi d’artificio, l’amministrazione ci ha tenuto a specificare che il divieto riguarda tutti i “botti”, anche quelli più comuni utilizzati dalle famiglie per salutare l’anno nuovo. «Al fine di una maggiore informazione nei confronti dell’utenza, va ricordato che il divieto per i fuochi d’artificio a scopo d’intrattenimento, previsto dall’Ordinanza dello scorso 29 settembre – ha aggiunto - comprende la generalità degli articoli pirotecnici destinati ai fini di svago».



LA VIABILITÁ

Insomma, lo stop ai botti vale per tutti. Ma quali sono le limitazioni in vigore fino a lunedì prossimo? Con livello di allerta rosso tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione di: auto e furgoni per trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2; auto (categoria M) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5; Furgoni (categoria N) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 e, dalle 8.30 alle 12.30, anche Euro 5; motoveicoli e ciclomotori (categoria L) Euro 0 e Euro 1. Inoltre per tutti i veicoli è vietata la sosta con motore acceso.

I TERMOSTATI

Sempre con semaforo rosso, per quel che riguarda gli impianti di riscaldamento, è prevista la limitazione della temperatura degli ambienti, che non deve superare i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche e i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

Inoltre è in vigore il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Vietati, appunto, anche i falò e gli spettacoli pirotecnici. Nello specifico è in vigore il divieto di combustioni all’aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali, barbecue, falò rituali, fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento e spandimento di liquami zootecnici.

L’EVENTO

Anche se il concerto di Max Gazzè in programma per questa sera in piazza Insurrezione si tiene dopo l’orario in cui sono in vigore i blocchi, il Comune, in collaborazione di Busitalia, ha messo in campo un’iniziata che dovrebbe ridurre il numero di auto in arrivo questa sera in centro. Sarà, infatti, attivo un servizio straordinario di bus navetta. Il servizio, operativo dalle 21.30 alle 02.46 (ultima corsa) e sarà organizzato con tre linee che collegheranno il centro e il luogo dell’evento con i quartieri residenziali della città.

A disposizione ci saranno la linea nord - sud con percorso e fermate della linea del tram, la circolare est, con percorso Park Bembo - Park Piovese - via Facciolati - via Manzoni - via Giustiniani - largo Meneghetti e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30; e la Circolare Ovest con percorso via Lagrange - via Cave - via Vicenza - via Bronzetti - via Beato Pellegrino - largo Europa (ritorno e partenze ogni 20 minuti dalle 21.30 alle 02.30). Il servizio, completamente gratuito per i viaggiatori, sarà effettuato con 11 bus.