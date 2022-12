PADOVA - La società patavina Blum vola a Las Vegas per accompagnare le migliori start up italiane al Ces 2023, l’evento dedicato all’innovazione tecnologica più importante al mondo. Blum è una società di consulenza specializzata nel comunicare l’innovazione. Costruisce opportunità di incrementare gli affari integrando tre aree di azione: strategie e strumenti di comunicazione aziendale; ufficio stampa e relazioni con i media; eventi e acquisizione contatti di clienti. Da anni ormai Blum è ospite fissa a questo importantissimo evento, quest’edizione vedrà però l’azienda padovana farsi carico di rappresentare l’intero settore nazionale di tecnologia avanzata.



Ces 2023, in programma a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio, verrà Blum collaborare con Digital Dynamic dell’imprenditore visionario Alberto Mattiello, seguirà quindi la comunicazione del padiglione italiano, che ospita 50 startup all’interno di Eureka Park. Un luogo che nei quattro giorni del Ces sarà animato da eventi, convegni sull’innovazione e occasioni di networking ideate e organizzate proprio con il contributo di Blum.

Blum supporterà Italian Trade Agency (Ita) nel comunicare alla platea internazionale del Ces l’ecosistema dell’innovazione italiano, sottolineando il valore aggiunto della strategia che Ita ha adottato intrecciando supporto e promozione, servizi e accompagnamento: dalle 50 startup presenti che rappresentano tutti i settori di punta della tecnologia italiana, agli eventi che raccontano il sistema di supporto all’innovazione dando voce alle grandi imprese, passando per la presentazione del nuovo Centro di innovazione, Innovit, aperto a San Francisco.



«Da anni siamo ospiti fissi al Ces di Las Vegas, crocevia nevralgico per intercettare le tendenze emergenti nel mondo dell’innovazione. – afferma Luca Barbieri, fondatore di Blum con Francesca Ponzecchi e Domenico Lanzilotta – Quest’anno ci siamo con un ruolo diverso: una responsabilità che affrontiamo con orgoglio e la consapevolezza della forza dell’ecosistema italiano, che sta dando segnali importanti di crescita. Una maturazione che deve passare anche per un nuovo riconoscimento internazionale. Questa opportunità rafforza la nostra missione come società di consulenza che aiuta il meglio dell’innovazione italiana a comunicare e a creare relazioni di valore».

Il padiglione Italia al Ces 2023 ospiterà molte realtà: dalla startup che ha creato una cover per smartphone con grafica personalizzata, ai parastinchi da calcio con sensori che rilevano le giocate di chi li indossa, passando per un purificatore d’aria indossabile, un dispositivo di sblocco biometrico a onde cerebrali e tanti sistemi di intelligenza artificiale per processare grandi quantità di dati, formulando previsioni di comportamento o trovando modi per risparmiare energia. Al padiglione sarà presente anche l’azienda padovana Unox.