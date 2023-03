Tre gioielli del FAI sui Colli, un solo biglietto. Ecco le ville prescelte

PADOVA - Tre gioielli privati si aprono al pubblico, insieme, per sottolineare una sinergia che conferma la vivacità e la generosità dell'area dei colli Euganei. L'iniziativa ha l'obiettivo di agevolare la visita sia degli ospiti internazionali che tradizionalmente animano l'area termale e le vicine città d'arte sia di chi risiede poco lontano dai colli, rafforzando la rete tra i Beni culturali dei colli Euganei e le Giornate Fai di Primavera che avranno luogo, il fine settimana. Il progetto ha anche lo scopo di aumentare in chiave culturale la ricca offerta di vacanza, legata a quest'area che è un unicum in tutta la pianura veneta, già così ricca di bellezza.

I colli Euganei diventano dunque protagonisti di un grande progetto turistico e culturale che già l'anno scorso ha ottenuto un significativo successo: sabato e domenica non prendono il via solo le Giornate Fai di Primavera ma anche, per il secondo anno consecutivo, la promozione delle visite a tre beni, situati nella splendida cornice dei Colli. Con un biglietto unico (26 euro) si potranno visitare tre fra le più belle ville e castelli del territorio: Villa dei Vescovi, bene Fai, Castello del Catajo e Giardino monumentale di Valsanzibio.





«Promuoviamo l'eccellenza nei colli Euganei, facendo rete» ha chiarito la consigliere regionale. Infatti, questi beni storici, architettonici e ambientali situati a pochi chilometri dall'area termale di Abano-Montegrotto Terme e di Padova saranno i soggetti principali di una intelligente regia che mira a implementare anche in chiave culturale, la ricca offerta di vacanze legate all'area, unicum in tutta la pianura veneta, ricca e famosa per la qualità proposta in campo artistico, ambientale, enogastronomica e di benessere».«È importante fare rete» ha aggiunto, vicepresidente provinciale, sottolineando che in questo modo è possibile aumentare il numero dei visitatori. «Sarà un weekend speciale per i colli Euganei e un'occasione di visitare la villa con un biglietto unico che permette al visitatore di accedere agli altri beni, nell'arco di sei mesi» ha spiegato, direttore di Villa dei Vescovi a Luvigliano, mentre, responsabile marketing del Giardino di Valsanzibio a Galzignano Terme, ha messo in luce l'importanza del meraviglioso giardino monumentale, di proprietà della famiglia Pizzoni Ardemani dal 1929, uno dei giardini barocchi meglio conservati, che si distingue per l'alta simbologia che lo rende oggi, uno dei giardini più importanti del mondo.Marco Moressa, responsabile del Castello del Catajo di Battaglia Terme, ha sottolineato come sia un caso unico che tre residenze private siano visitabili con un unico biglietto: «Sono tre gioielli artistici che si uniscono insieme, aprendosi al pubblico».