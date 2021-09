Infortunio sul lavoro: operaio precipita da un'impalcatura alta cinque metri e muore

LOREGGIA (PADOVA) - Infortunio mortale sul lavoro oggi pomeriggio, 28 settembre. Attorno alle 15.30, presso la ditta Lavor Metal, un operaio è caduto da un'impalcatura alta cinque metri. L'impatto al suolo è stato tremendo e per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto il personale del Suem che ha tentato a lungo a rianimare la vittima. Ma è stato tutto inutile l'uomo è morto. In azienda stanno intervenendo i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'infortunio. La Lavor Metal è un'azienda specializzata nella lavorazione dei metalli, con particolare competenza dell’acciaio inox.

+++Notizia in aggiornamento ++++