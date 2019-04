Operaio s'impiglia con la manica: schiacciato dalla macchina, è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARGHERITA D'ADIGE - Grave infortunio sul lavoro stamattina 23 aprile: a Santa Margherita d'Adige, in via Fedrmi 331, all'interno della ditta Nuova Bem Srl, un operaio di 41 anni, residente a Baone, è rimasto impigliato con la manica mentre stava lavorando su un macchina, e schiacciato. Ha riportato ferite gravissime: è stato traasportato in codice rosso in elicottero in ospedale Padova, è ancora sotto i ferri, è gravissimo ma non in pericolo di vita.