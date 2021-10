Operaio di 30 anni colpito alla testa mentre lavora in azienda: è molto grave

CAMPODARSEGO - Operaio di 30 anni ferito alla testa mentre lavora ad un macchinario utensile in ditta, le sue condizioni sono gravi. L'ennesimo infortunio sul lavoro è successo ieri pomeriggio, primo ottobre, nell'azienda Elitec Srl che si trova in via Bassa 139 a Campodarsego. Il giovane operaio, che risiede in zona, ha riportato un grave trauma cranico durante la lavorazione di alcune parti metalliche utilizzando una macchina che ora è al vaglio di carabinieri e Spisal. Un terribile colpo alla testa, ma il giovane è rimasto in un primo momento cosciente. Una una volta giunto in ospedale però le sue condizioni si sono aggravate ed ora è ricoverato in prognosi riservata.

