Cade durante il restauro della sala comunale e batte la testa, operaio 47enne in rianimazione

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Infortunio sul lavoro, oggi 17 marzo alle 16, in via Da Cavino a San Giorgio delle Pertiche nel Camposampierese. Un operaio di 47 anni, O.S. residente in paese, di origini romene, mentre lavorava per conto di una ditta edile di Santa Giustina in Colle, alla ristrutturazione della sala polivalente comunale, è caduto rovinosamente a terra, sbattendo la testa contro uno spigolo. Nell'impatto si è procurato un paio di ferite al volto. Sembrava un infortunio di poco conto, ma non appena sono giunti i sanitari del Suem 118 l'uomo ha cominciato ad avvertire stati di amnesia, che ne hanno comportato il ricovero d'urgenza all'ospedale di Padova. Si trova in prognosi riservata per un sospetto trauma cranico commotivo. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne le tempistiche di recupero. Sul luogo dell'infortunio si sono portati anche carabinieri e il personale dello Spisal. Fin da subito è stata esclusa la complicità di terzi. L'operaio sarebbe scivolato a terra autonomamente forse per una banale disattenzione o per un improvviso malore.

APPROFONDIMENTI TOMBOLO/CARTURA Daniel, morto folgorato per salvare il fratello. «Spegni,...