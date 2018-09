Infortunio durante le ferie: Scimone scivola, costola fratturata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pausa forzata per l'attività musicale di, direttore dei Solisti Veneti. Il maestro si è infortunato a fine agosto, mentre si trovava in vacanza: è caduto e si è fratturato una costola. L'annuncio dell'infortunio è stato dato al pubblico il 28 agosto scorso a Palazzo Zuckermann, in occasione del concerto dei giovani della master class dei Solisti Veneti, dal suo stretto collaboratore Adalberto Zanella.Ha letto una lettera di scuse del maestro, che comunicava il motivo della sua assenza all'atteso appuntamento musicale. Scimone per ora è costretto all'immobilità. Dovrebbe però riprendersi per i prossimi concerti dei Solisti Veneti in calendario nei prossimi giorni di settembre, quasi tutti nell'ambito di Veneto Festival - Festival Internazionale Giuseppe Tartini. Confermati per domani, per il centenario della Grande Guerra, l'Ensemble Vivaldi che sarà al Castello del Catajo di Battaglia e il 14 settembre l'Ensemble Terzo Suono a Padova nella chiesa di Santa Caterina.Il maestro dovrebbe tornare a dirigere i suoi Solisti Veneti domenica 16 settembre a Villa Pisani Bosetti di Bagnolo di Lonigo dove l'ensemble si esibirà in Palladio e i Veneti, con musiche di Vivaldi, Albinoni, Tartini, Bonporti, Locatelli e Arban. I Solisti Veneti saranno di nuovo a Padova venerdì 21 settembre con una serata nella sala dei Giganti a Palazzo del Liviano. Questa volta il programma, sempre diretto da Scimone, è Trionfo del violino con la partecipazione del grande Uto Ughi. In programma brani di Verdi, Tartini, Mozart, Saint-Saens. L'orchestra de I Solisti Veneti, che ha celebrato nel 2014 la propria 55. stagione concertistica, è stata fondata nel 1959 e sempre diretta da Claudio Scimone; ha raggiunto rapidamente la vetta dei valori mondiali destando l'incondizionato entusiasmo di pubblico e di critica.