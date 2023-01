LIMENA - Una settantina gli alunni che ieri mattina erano assenti all’elementare Manzoni di Limena. Quasi tutti erano a casa con sintomi quali vomito e mal di pancia mettendo in allerta i genitori che, messaggio su messaggio nelle varie chat, hanno pensato anche alla possibilità di una intossicazione alimentare.



LE VERIFICHE

Avviate le verifiche è stata scartata quasi subito l’ipotesi che il malessere fosse riconducibile alla refezione scolastica: le numerose assenze non si sono verificate solo alla Manzoni, scuola con il servizio mensa, ma anche all’elementare Petrarca dove non c’è il servizio di refezione scolastica. In tutto oltre un centinaio gli alunni della primaria che ieri non erano a scuola nei due plessi di Limena. Si è trattato quasi certamente di un picco di una influenza intestinale che ha colpito i bambini. Non è, infatti, andata meglio neppure alla materna parrocchiale Filippini, anche questa non servita dalla ditta che effettua la refezione scolastica, dove numerosi sono stati i casi. «Il tutto è cominciato mercoledì - ha spiegato il sindaco Stefano Tonazzo -, ma stamattina (ieri ndr) alla Manzoni si è effettivamente avuto un picco di assenze. Classi con il 30-40 per cento di alunni rimasti a casa e fra i genitori è scattata l’allerta. Ed è per questo che sono intervenuto».



AMPIA DIFFUSIONE

«Ho mandato il messaggio su tutte le chat delle classi di tutte le scuole – continua Tonazzo - e abbiamo così scoperto che gli episodi non potevano essere riconducibili alla refezione scolastica perché erano diffusi anche alla Petrarca e alla materna parrocchiale Filippini. Quest’ultima scuola ha diramato proprio stamattina (ieri ndr) un messaggio in cui segnalava molti casi di vomito, tanto che procederanno ad una disinfezione. Si tratta certamente di uno stato diffuso di influenze intestinali che ha colpito però molti bambini di tutti i plessi scolastici. A supporto di questo - precisa ancora il sindaco - anche le segnalazioni dei genitori della Manzoni giunte all’Ufficio Istruzione dove, in alcuni casi, si precisa che i sintomi sono in atto da mercoledì e che gli episodi di vomito hanno colpito anche i bambini che avevano scelto il pasto in bianco. Inoltre la ditta che effettua il servizio di refezione scolastica ci ha informato che il menù proposto alla Manzoni era il medesimo di decine di scuole della provincia e solo a Limena ci sono questi sintomi riconducibili a influenze gastrointestinali».