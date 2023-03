PADOVA - Un’infiltrazione che parte dal tetto e arriva a danneggiare la parete in marmorino. Un danno ben visibile in cima allo scalone che porta alla celebre Sala Rossini. È stato riscontrato allo storico Caffé Pedrocchi e l’assessore Andrea Colasio, delegato alla cultura e all’edilizia monumentale, conferma che ora «è necessario un intervento urgente». Il problema però è trovare i soldi in quella coperta corta chiamata Bilancio.

Il problema

Siamo nell’area del vestibolo al primo piano, dove bolle e macchie sono ben visibili. Il Comune, proprietario dello storico locale nato nel 1831, deve capire da dove arriva di preciso l’infiltrazione. «Probabilmente il problema è legato a qualche pluviale, faremo una ricognizione per capire tutto con esattezza - spiega Colasio - . Di sicuro questa infiltrazione crea un danno notevole non tanto alla struttura quanto all’opera pittorica». L’assessore ha ben chiare le prossime tappe: «Faremo di tutto per intervenire il prima possibile appena saranno disponibile le risorse economiche necessarie. Daremo un incarico per individuare la criticità e poi sistemeremo tutto. Intanto però il problema permane perché quando piove quell’acqua ristagna e porta dei danni. Abbiamo già rifatto negli anni tutte le pareti ma il Pedrocchi ha necessità di interventi continui e noi lo sappiamo bene. Quello in questione sarà un intervento piccolo ma importante».

Si studia l'intervento

Conosce bene la situazione anche Manolo Rigoni, direttore del Pedrocchi. «Inizialmente si pensava che il problema derivasse da un bagno e quindi ci eravamo mossi noi direttamente, poi invece abbiamo capito che si tratta di un problema più importante. Con il Comune il dialogo c’è e anche la Sovrintendenza verrà a vedere la situazione. Noi ci siamo e speriamo che il Comune si impegni per intervenire. Lo auspichiamo per i padovani, che ora hanno una gestione del Pedrocchi che funziona». Negli ultimi giorni si è tornato a parlare della possibilità di realizzare un hotel di lusso al secondo piano del Pedrocchi. «Dai nostri studi manca una struttura ricettiva di alta qualità in centro a Padova, siamo l’unico capoluogo di provincia senza un hotel a 5 stelle - riflette Rigoni -. Sicuramente sarebbe una bella idea e una grande sfida, noi abbiamo ancora cinque anni di gestione e poi si vedrà. Siamo realisti, facciamo un passo per volta».