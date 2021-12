Ucciso da un'infezione fatale al cuore: Cesare muore a 23 anni

TEZZE SUL BRENTA - Stroncato a 23 anni da un virus al cuore che non gli ha lasciato scampo. Fatale per Cesare Pinton un’infezione al cuore legata a un virus, che gli ha causato una serie di complicazioni fino alla morte martedì sera, 7 dicembre, in ospedale a Padova.

Il ragazzo che aveva frequentato il liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella, viveva con i genitori Antonella e Fabio a Belvedere di Tezze, nel Vicentino, al confine con il territorio dell’Alta. Frequentava il corso di studi in Archeologia all’Università di Padova.

I funerali saranno celebrati nel campo sportivo di Belvedere martedì 14 dicembre alle 15, la veglia di preghiera si terrà domani sera alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Belvedere di Tezze.