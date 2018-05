Gli infermieri sono in ferie: chiude un intero piano della Pediatria

di Federica Cappellato

PADOVA - Troppo pochi gli. E quelli che ci sono, devono coprire congedi matrimoniali, gravidanze, maternità, malattie e, in estate, andare anche a rimpiazzare chi si prende un periodo di sacrosanto riposo. Ma non bastano. Così, per la prima volta,, la più grande e importante del Nordest. Ventotto posti letto di ricovero per area omogenea - ovvero riservati ai bambini con patologie cardiache e cardiochirurgiche, malattie mataboliche e gastrointestinali - verranno tagliati da metà giugno a metà settembre. Con il rischio, dicono sottovoce gli addetti ai lavori, che alcuni piccoli pazienti debbano essere trasferiti e trovare posto in altri ospedali della provincia o della regione.Così il piano ferie 2018 si declina, per l'Ospedale civile di Padova, in duecentoventi posti letto messi in stand-by, reparti accorpati, capacità di ricovero e di assistenza ridotte, attività chirurgica ridimensionata. Il programma estivo, che prende il via venerdì primo giugno per concludersi 30 settembre, servirà a mandare in vacanza i quattromila dipendenti non medici dell'Azienda ospedaliera universitaria. A prendere, a scaglioni, la valigia in mano per tre settimane saranno infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici di laboratorio, amministrativi: tra tre giorni i lavoratori non in camice bianco, chiamati in gergo personale del comparto, diranno dunque arrivederci ad ambulatori, corsie e reparti...