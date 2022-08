Addio all'infermiera Lucia, il ricordo della Croce Rossa

PADOVA - Si è spenta all'età di 72 anni Giuseppina Lucia Rossi, figura di spicco del volontariato padovano. Lucia ha dedicato la vita al corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa di Padova, in cui era entrata nel 1982 per un impegno durato quasi quarant'anni, spendendosi in modo instancabile nell'ambito dell'educazione alla popolazione e nel settore del Diritto internazionale umanitario, che l'ha portata a formare buona parte dei volontari patavini.



Per il corpo era stata tenente e poi sottotenente, gradi che le erano stati assegnati avendo svolto funzioni in ausilio alle forze armate. «Lucia è stata una Sorella dedita al lavoro, dotata di grande integrità morale e spirito di sacrificio per il prossimo - afferma Annamaria Pirajno Santicchi, ispettrice del corpo infermiere volontarie di Padova - spesso con lei facevo formazione di primo soccorso nelle scuole e la sua abilità didattico-formativa mi ha sempre colpita, non si è mai risparmiata nei vari servizi dell'Ispettorato di Padova, collaborando con tutte le sorelle dove chiamata, come nell'ultimo periodo quando prestò servizio in Fiera per i tamponi». Lucia era operativa prettamente a Vigodarzere e nel suo territorio, il cittadellese. Proprio a Cittadella aveva contributo all'avvio dell'unità locale della Croce Rossa nel 2014, i volontari la ricordano così: «Lucia era delegata tecnica della sede in materia di principi e valori umanitari. Un riferimento per le grandi capacità di relazione con ogni volontario. Instancabile, era sempre pronta ad affrontare nuove attività e corsi, per donarsi al meglio sia per la Croce Rossa che per cittadine e cittadini. Il suo ricordo ed i suoi insegnamenti rimarranno indelebili». Anche Giampietro Rupolo, presidente della Croce Rossa della provincia di Padova, l'ha ricordata così: «Per noi è una perdita che lascia un vuoto incolmabile, Lucia era una componente fondamentale nel nostro comitato, una persona di grande cuore, sempre disponibile e rivolta per indole all'assistenza sociale. Verrà ricordata come un esempio da tutti, ma la più grande eredità che Lucia lascia è ai suoi giovani, quei volontari che lei stessa ha formato con passione e che sono il futuro».