CAMPOSAMPIERO - Infermiera professionale stroncata da un improvviso malore. E' andata a dormire e la mattina seguente è stata ritrovata morta nel suo letto. La vittima si chiamava Elena Zampieri, aveva 39 anni e viveva a Camposampiero.



La notizia ha sconvolto l'intera comunità dove la donna era molto conosciuta ed apprezzata. Stimata infermiera per l'azienda Ulss 6 Euganea, la trentanovenne non soffriva di particolari patologie. Quando il personale medico del Suem 118 si è recato a casa di Elena Zampieri, non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio a stroncarla.



Distrutti dal dolore la mamma Iole, il papà Giuseppe e le sorelle Evelin e Romina. Domani, lunedì 3 agosto, alle 19,30 è stato fissato un rosario negli spazi della scuola dell'Infanzia Sacro Cuore di Gesù. Il funerale è invece in programma martedì alle 17 nel cimitero di Piazzola sul Brenta. Saranno in tanti i fedeli che vorranno donarle l'ultimo saluto.



Elena, conosciuta dagli amici come Ele era un'infermiera apprezzata. Aveva ottenuto con il massimo dei voti la laurea in scienze infermieristiche e amava il suo lavoro. La sua simpatia contagiosa e la sua esperienza le consentivano di essere amata da tutti. Soprattutto dai pazienti con i quali la donna aveva un rapporto speciale. Cosa sia accaduto nelle ore che hanno preceduto il decesso non è dato saperlo. Sta di fatto che quando la mattina i suoi familiari non l'hanno vista alzarsi si sono portati nella sua stanza per svegliarla, ma il suo cuore aveva già smesso di battere. La salma prima del tragitto al cimitero di Piazzola partirà dall'obitorio di Camposampiero. Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA