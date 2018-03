Infermiera ruba il bancomat ai pazienti: preleva migliaia di euro

PADOVA - Un'infermiera 33enne di nazionalità romena è stata arrestata in flagranza dai Carabinieri del Comando Provinciale di Padova, dopo che si era appropriata del bancomat di un ultrasettantenne infermo ricoverato in una struttura assistenziale cittadina. La donna è ritenuta responsabile di furti e prelievi fraudolenti per migliaia di euro, effettuati con carte di credito e di pagamento rubate ai suoi pazienti.



Arrestata, in flagranza di reato di furto aggravato, Anca Viorica Petrehus, infermiera già alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera di Padova, divorziata, gravata da pregiudizi, regolare sul territorio nazionale.



È RIUSCITA A INTASCARSI OLTRE 40MILA EURO

Anca Viorica Petrehus è accusata di aver sottratto oltre 40mila euro a quattro conoscenti. La donna, sfruttando le proprie mansioni di infermiera, avvicinava colleghi di lavoro e conoscenti ricoverati in ospedale. La denuncia è partita da un paziente di 77 anni, vittima di sei prelievi fraudolenti per un totale di 9.500 euro dopo una sua breve degenza nel reparto di Ortopedia. L'infermiera, reclusa nella casa circondariale di Verona, è accusata anche di aver sottratto 2.550 euro a un 54enne marocchino e oltre 30mila euro ad altre due persone, ma è sospettata anche di altri furti.



LA TRAPPOLA

A mettere sulla giusta pista i carabinieri è stata una denuncia di un anziano che, durante il ricovero nel reparto Ortopedia dell'ospedale di Padova, si è accorto di essere stato vittima dei furti di bancomat. Ieri è scattata la trappola: la donna, introdottasi furtivamente presso una struttura assistenziale della città di Padova, l’”Opera Immacolata Concezione” di via Toblino, ha raggiunto la stanza dell’ultrasettantenne infermo. Sicura di non essere stata notata e approfittando del fatto che l’anziano degente si era momentaneamente assopito, si è appropriata della tessera bancomat custodita nel borsello riposto accanto al letto e ha tentato di allontanarsi, venendo però bloccata grazie al dispositivo messo in campo dai Carabinieri, nei pressi di un vicino sportello bancario.



Già nei giorni precedenti, come documentato dagli investigatori dell’Arma, la donna, che aveva “agganciato” la vittima durante un suo precedente ricovero presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Padova, aveva fatto accesso nella stanza dell’anziano per impossessarsi dei codici di accesso del suo bancomat, riuscendoci, e ieri, senza il tempestivo intervento dei Carabinieri, la donna avrebbe sicuramente portato a termine il suo piano.

