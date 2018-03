Colpita da infarto in Prato della Valle Salvata dal camper Medici in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -in piazza per il camper di. Ieri inera presente il camper del progetto del Comitato #maniuniteperpadova, dall'Ordine Teutonito e dall'ufficio Città Sane del Comune di Padova. Durante la mattinata di visite (250 le persone visitate dal 17 marzo) una donna si è avvicinata al camper dicendo ai medici e ai volontari di sentirsi male., i medici hanno visitato immediatamente la signora che risultava avere un problemaLa donna è stata prontamente trasferita al pronto soccorso dall'ambulanza dell'ordine Teutonico. Arrivata in pronto soccorso comela signora è stata subito presa in carico dai sanitari e ricoverata...