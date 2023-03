CADONEGHE (PADOVA) - Lutto a Cadoneghe e nel mondo del volontariato e dell'intrattenimento. È morto, a 53 anni, Nicola Alfonsi, impiegato come tecnico alla Telecom e vice presidente dell'associazione Le Maschere di Cadoneghe che si occupa della promozione e organizzazione di iniziative culturali. Ieri mattina Nicola, appena sveglio, non si è sentito bene e ha chiamato un collega di lavoro per avvisarlo che sarebbe rimasto a casa perché non se la sentiva. Poi, poco dopo la chiamata, è crollato a terra, colpito da un infarto. In casa c'erano la moglie Marzia Bastianello e le figlie Chiara di 22 anni, Sara di 19 ed Elena di 16, che hanno subito allertato il 118. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Padova. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo: è spirato poco dopo. Nel rispetto dell'altruismo e della generosità in vita di Nicola, la famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi e dei tessuti. La disgrazia ha lasciato sotto choc l'intera comunità di Cadoneghe.

Un presentatore formidabile

«Nicola era speciale, unico, incredibile. Aveva una innata capacità di stare con gli altri e di farsi benvolere - dice sconvolta l'amica di famiglia Cristina Fattori - Alle 10 di ieri mattina ho ricevuto le chiamate della figlia maggiore Chiara: «Papà è morto, non c'è più», e poi ha riattaccato. Siamo tutti disorientati di fronte a quanto è accaduto. Ci siamo visti sabato sera a cena con le nostre famiglie. E dovevamo rivederci per Pasqua. E ora Nicola non c'è più». Alfonsi, come vice presidente dell'associazione Le Maschere di Cadoneghe, lo scorso 11 marzo aveva allestito il carnevale in notturna a Cadoneghe, con un incredibile successo di pubblico. Era anche uno straordinario intrattenitore: il palcoscenico era il suo regno. Veniva chiamato spesso come presentatore di eventi e grandi manifestazioni, con il suo inseparabile cilindro nero. «Tutto lo staff di Comix è in profondo lutto - dice Mara Pelizza - È venuto a mancare un vero amico, sincero e buono come pochi sanno esserlo, un confidente, un professionista, la nostra roccia. Un fulmine a ciel sereno che è difficile superare. I nostri cuori sono spezzati. Solo due giorni fa abbiamo lavorato insieme, ridendo come sempre. Ti voglio bene Dj Papi. Te ne vorrò sempre».

«Se n'è andato improvvisamente un nostro volontario dell'Associazione di promozione culturale e sociale Kervan con cui tante cose abbiamo fatto negli ultimi anni - dichiara Diego Tono - Un abbraccio alla sua famiglia ed un ringraziamento per tutto il bene che ci ha portato e che non dimenticheremo. Infinita e disinteressata disponibilità e bontà, per la gioia che hai sempre donato. Un abbraccio alle tue donne di cui mi hai sempre parlato con infinito orgoglio ed amore».

Il lutto della comunità

Sorridente, buono, altruista, amichevole, sempre in prima linea. Un grande cuore per tutti, quel cuore che ieri si è fermato, cambiando per sempre le vite di chi ha amato e incontrato Nicola. Proprio martedì sera, poche ore prima della tragedia, aveva incrociato il sindaco Marco Schiesaro e l'assessore al sociale Sara Ranzato, e si erano salutati con un cenno. «Ci ha lasciato Nicola, improvvisamente, con grande dispiacere - ha dichiarato Schiesaro - Sempre presente, partecipe e grande animatore sapeva coinvolgere le persone come pochi. Persona garbata, gentile e luminosa con cui abbiamo condiviso tantissimi momenti felici della nostra comunità. Per ultimo il Carnevale in notturna che ha animato da ottimo speaker ricevendo sempre tantissimi complimenti». Un sorriso pacato, il parlare gentile, la grande, infinita e disinteressata disponibilità e bontà: una morta improvvisa che ha colto tutti impreparati.

La scomparsa di Nicola è la seconda grave perdita per l'associazione Le Maschere: nel 2015, per un malore improvviso, a 39 anni se n'era andato anche Davide Zaramella, il meccanico mago, titolare di una officina a Cadoneghe. Anch'egli noto, come Nicola, per il suo impegno di volontario in paese.