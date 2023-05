Domenica scorsa, a causa di un infarto nella sua terra natià in Brasile, è morto padre Joao Benedito, per tanti anni direttore della Casa di spiritualità ai Santuari Antoniani. Alla fine della messa nella chiesa di San Francesco, a Brasilia, il frate si è sentito male. Portato subito in ospedale, è stato immediatamente soccorso ma, a fronte di complicazioni cardiache, il suo cuore ha cessato di battere lunedì mattina.

IL RICORDO

Fra Joao aveva 53 anni, era un francescano conventuale, teologo con specializzazione e dottorato in liturgia pastorale, molto conosciuto e apprezzato per il suo carattere solare e giocoso non solo fra i frati ma anche tra i laici che frequentava. Primo ministro provinciale a Brasilia e devoto di San Massimiliano Kolbe, padre Joao è stato chiamato a Roma per collaborare nel Consiglio del Ministro Generale. Dopo un periodo sabbatico a Camposampiero, dove è stato nominato direttore della Casa di spiritualità per sei anni, qualche tempo fa è stato richiamato in Brasile per essere parroco della chiesa di San Francesco e direttore dello studio teologico.

Durante la sua permanenza nella cittadina antoniana ha saputo allacciare rapporti costruttivi e solidi con tante persone. A lui si devono numerose proposte culturali e formative, tra tutte la partecipazione al festival biblico di Vicenza e incontri con personaggi noti della cultura italiana ed internazionale.

In città l’improvvisa notizia della sua prematura scomparsa ha lasciato tante persone attonite e addolorate. Il Comune guidato dalla sindaca Katia Maccarrone a luglio del 2022 aveva consegnato a padre Joao la cittadinanza italiana. La prima cittadina ha conosciuto bene il simpatico e “grande” frate brasiliano: «Padre Joao nella sua permanenza, per molti anni, qui tra noi si è fatto promotore di innumerevoli iniziative di valore spirituale e culturale e si è fatto conoscere ed apprezzare da tutti per la sua umanità - ricorda Maccarrone -, ci lascia un amico di Camposampiero. Dopo il rientro in Brasile, aveva voluto far ritorno un anno fa per ricevere la cittadinanza Italiana di cui era molto orgoglioso. A tutta la comunità dei nostri frati di Sant’Antonio le mie più sentite condoglianze».

L’ultima celebrazione di esequie è stata celebrata ieri alle 20 (ora italiana) e la salma è stata deposta nel cimitero dell’Immacolata Concezione, a Brasilia, nell’area chiamata Giardino dell’Immacolata.