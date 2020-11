Infarto in casa, il dottor Puglisi (Scientifica) muore a 63 anni

PADOVA - E' morto a 63 anni nella sua casa, colpito da un infarto, il dottor Massimo Puglisi: ex medico legale della Polizia Scientifica del Triveneto, era stato dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato e membro del gruppo "Disaster victim identification". Per questo aveva fatto parte del team italiano nelle indagini per l’identificazione delle vittime nella tragedia del Cermis, nel 1998, dello tsunami in Thailandia, nel dicembre 2004, dell’attentato a Sharm El Sheikh, nel luglio 2005.

