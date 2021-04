VIGHIZZOLO (PADOVA) - Si è fermato all'improvviso, a soli 60 anni, il cuore di Idelmino Furlan. Un cuore che batteva forte per la politica, per lo sport e soprattutto per il suo paese, Vighizzolo d'Este, a cui ha dedicato tante energie. Si era speso infatti sia nell'amministrazione, come consigliere e vicesindaco, sia nell'associazionismo, dando vita alla squadra di calcio Real Vighizzolo, di cui era l'attuale presidente.



DOLORE

La sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati