SANTA GIUSTINA IN COLLE - La comunità di S.Giustina è e sgomenta per la prematura scomparsa della 17enne Anna Bardellone, morta dopo un malore, probabilmente per una crisi cardiaca. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso. Anna era una persona speciale, brava a scuola e impegnata nel mondo del volontariato come animatrice parrocchiale. L'annuncio della sua prematura scomparsa ha gettato letteralmente nella disperazione i genitori, papà Renato e mamma Monica, la sorella Emma e tutti i parenti e amici che la conoscevano.



MAMMA MONICA RICORDA

Struggente il ricordo di mamma Monica, in queste ore subissate di messaggi di cordoglio da centinaia di persone: «Anna aveva un cuore grande, era testarda e tenace tanto che quando si prefissava un obiettivo lo otteneva. Mia figlia ha lasciato qualcosa di sé a tante persone. Il momento che mi ha maggiormente commosso è stato quando l'altra sera in chiesa alla veglia mi si è avvicinato un suo professore del Newton e mi ha detto: Grazie cara mamma di averci donato una stella, la nostra Anna». La famiglia ha deciso di sottoporre la figlia all'autopsia solo del cuore: «Lo facciamo per l'altra figlia Emma, per capire se lo scompenso cardiaco possa essere pericoloso anche per lei».



La 17enne giustinense soffriva di asma ma nessuno poteva immaginare una morte così repentina. Anna frequentava la classe 4.B a indirizzo informatico dell'istituto Newton Pertini a Camposampiero. I compagni di classe sono sconvolti e frastornati dalla notizia.



UN MINUTO DI SILENZIO

Stamattina alle 10 la dirigente scolastica Chiara Tonello fa osservare un minuto di silenzio per ricordare la sfortunata ragazza di S. Giustina: tutti gli oltre duemila studenti del Newton Pertini, compresi i compagni di classe, parteciperanno tramite il collegamento online al ricordo della giovane improvvisamente scomparsa.



«Anna era una studentessa molto brava- afferma la dottoressa Tonello-. I suoi insegnanti mi dicono che aveva ottimi risultati. Ai suoi compagni di classe, ieri mattina, ho portato le condoglianze di tutta la scuola e la disponibilità, per chi ne avesse bisogno, di un supporto psicologico per elaborare il lutto». Anna Bardellone, come tutta la sua famiglia, era impegnata in parrocchia, sia come animatrice Acr dei bambini che nel gruppo giovanissimi ove era il perno, il collante del gruppo dei coetanei: «Facciamo ancora fatica a realizzare quanto successo - dice Serena Zoccarato, una delle sue animatrici . Io conosco Anna da quando frequentava la seconda media. Lei è stata fondamentale per continuare l'esperienza del gruppo della cresima: non è mai mancata a un'attività. Generosa e disponibile, era veramente dispiaciuta quando non poteva vivere tutti i giochi assieme agli altri per il problema dell'asma. Era straordinariamente empatica e affidabile. Ricordo che si prese cura ad un'uscita parrocchiale dell'altra animatrice Federica, che era incinta, e io dovevo rientrare a casa per lavoro. Anna, sempre rassicurante, capiva al volo le situazioni».



Eloquenti le parole anche del sindaco di S. Giustina, Moreno Giacomazzi: «Lei era una ragazza meravigliosa, piena di energia, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Ora è una stella anche per tutti noi».

