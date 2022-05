Pick up "impazzito” in centro: abbattuti un lampione e un albero, miracolato l'automobilista

ABANO TERME - Spettacolare uscita di strada, senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di oggi - 3 maggio - ad Abano. Attorno alle 17, un pick up che stava percorrendo l’arteria da via Diaz in direzione di via Flacco, per cause ancora in fase di accertamento ha d’improvviso sbandato una prima volta verso destra, centrando in pieno un lampione dell’illuminazione pubblica, per poi invadere la corsia di marcia opposta e finire contro un albero.

Il conducente del veicolo ha riportato solo alcune ferite lievi, ma è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale. L'albero, a causa dell’impatto del pick up, rischiava di crollare sul marciapiede a lato della carreggiata ed è stato taglaito. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.