Si schianta in moto contro un trattore che svolta: morto il centauro

PADOVA - Tragico incidente stradalea Cagnola di Cartura oggi pomeriggio, 21 settembre, poco dopo le 17: una moto è finito sotto a un trattore dopo lo schianto, deceduto sul posto il centauro nonostante i disperati tentativi di rianimazione. Si tratta di un giovane di poco più di 20 anni.

La dinamica

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine il trattore stava svoltando a sinistra da una laterale per immettersi sulla strada provinciale in prossimità del ponte di Cagnola quando la moto, che proveniva dal senso opposto in direzione di Maserà, ha centrato in pieno il rimorchio. Il centauro è finito appunto sotto al rimorchio restando incastrato.

Estratto dai vigili del fuoco, nonostante i tentativi di rianimazione, è spirato poco dopo. La strada è stata a lungo chiusa e il traffico deviato

