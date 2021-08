Due gravi incidenti sul lavoro e un morto per malore in azienda

SANTA GIUSTINA Due gravi infortuni sul lavoro e un uomo deceduto per malore mentre si trovava anch’egli in azienda. E' successo tutto in poche ore stamattina in provincia di Padova, si tratta di tre episodi distinti. A Santa Giustina in Colle un uomo di 52 anni, dipendente di un vivaio, è stato colto da malore mentre svolgeva delle manutenzioni alle piante in un’azienda florovivaistica. Inutili i tentativi di rianimazione, è stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio.

A Selvazzano dentro invece un operaio è caduto dentro ad un macchinario e lo hanno estratto i Vigili del fuoco, è stato portato in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nella ditta Ferrau, ma il ferito è dipendente di un'altra ditta che sta facendo lavori.

A Cadoneghe infine un altro operaio di 52 anni è caduto da una altezza di circa 5 metri restando anche lui ferito gravemente.