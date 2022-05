Furgone dei rifiuti si schianta contro una Polo: 2 feriti

CAMPODARSEGO - Incidente stradale questa mattina, 7 maggio, alle 9,15 all'incrocio semaforico di Fiumicello di Campodarsego lungo la Sp34. A scontrarsi sono stati un furgone dell'Etra e una Volkswagen Polo. Dai primi riscontri effettuati dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, il furgone condotto da un uomo di Resana di 53 anni proveniva da Borgoricco e la vettura condotta da una donna di Borgoricco di 33 anni stava viaggiando in senso opposto di marcia.

All'origine dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale medico del Suem 118 e trasportati in ospedale a Camposampiero. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Il manto stradale è stato infatti invaso di olio fuoriuscito dai mezzi incidentati. Il traffico, complice anche la pioggia, ha subito rallentamenti per oltre un'ora. Tempo necessario agli operatori di terminare tutti i rilievi del caso. Nessun altro mezzo risulta coinvolto.

Cesare Arcolini