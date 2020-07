Due incidenti in A4, una decina di veicoli coinvolti: 5 km di coda

Due incidenti con più veicoli coinvolti, occorso poco prima delle 17.30, stanno provocando fino a 5 chilometri di coda in A4, al chilometro 369 in direzione Trieste, nel territorio del comune di Vigonza. Coinvolti, in due distinti incidenti, uno conseguenza dell’altro, una decina di veicoli leggeri (alcuni coinvolti marginalmente), che occupano la corsia di sorpasso dell’autostrada. Una persona all’interno della propria auto è stata liberata dai vigili del fuoco e affidata alle cure del Suem-118.



Per consentire i soccorsi è stata temporaneamente chiusa anche la corsia centrale. Sul posto, oltre ai sanitari e al soccorso tecnico, operano la Polstrada e 5 mezzi di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società, in servizio di assistenza e presegnalazione. Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA