Due incidenti: code di oltre 6 km sul Passante in direzione Trieste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due incidenti hanno coinvolto alcune vetture nel raggio di un chilometro e mezzo circa della A4 in direzione Trieste. Attualmente sono in formazione code fino a 6 chilometri, in aumento.Il primo incidente ha coinvolto intorno alle 17.45 tre vetture al chilometro 368, nel tratto compreso tra Padova est e il bivio Passante di Mestre-A57, in carreggiata est (direzione Trieste). A causa di un tamponamento tra auto si sono registrati alcuni feriti lievi. Attualmente sono 6 i chilometri di coda, all'interno della quale si è verificato pochi minuti dopo, verso le 18, un secondo tamponamento, sempre tra tre vetture, all'interno del chilometro 367.Attualmente i veicoli coinvolti sono stati rimossi dalle corsie di marcia, ma permangono code in aumento oltre i 6 chilometri già da Padova est. Sul posto, oltre a Suem-118 e Polstrada, operano gli ausiliari di CAV con due mezzi, coordinati dal Centro Operativo di Mestre.