Utilitaria contro un camion all'incrocio: ferito l'automobilista

Alle 18 di oggi, 23 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Villatora di Saonara all'incrocio tra Viale Veneto e Frassanedo per lo scontro tra un'utilitaria e un camion: ferito l'automobilista.



I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, e collaborato con il personale del Suem nel soccorrere l'uomo poi trasferito in pronto soccorso. Illeso l'autista del mezzo pesante.



La Polizia Stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. © RIPRODUZIONE RISERVATA