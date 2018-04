© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGONZA -nel pomeriggio di martedì a, nella frazione di Codiverno, in via Bosco. Poco prima delle 17 unha perso il controllo della sua Ford Fiesta e si ècontro un, perdendo la vita sul colpo. Impressionanti le immagini dell'incidente che mostranoIl 20enne proveniva da Cadoneghe e ha sbandato sulla destra, sull'asfalto, il che farebbe presupporre una distrazione o un malore del conducente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, anche con l'elisoccorso, ma per il giovane non c'era nulla da fare. La Polizia Locale di Vigonza ha effettuato i rilievi.