Centra due auto parcheggiate e poi si dà alla fuga, lasciando la macchina in mezzo alla strada

PADOVA - Ha tamponato un'altra auto ed è scappato. Poco dopo le 6 del mattino di giovedì 18 agosto i vigili del fuoco sono intervenuti in via D'Avanzo per un tamponamento: un'auto in corsa ne ha centrate altre due che erano parcheggiate al lato della strada. Nessuno è rimasto ferito o almeno così si pensa. Perché il conducente che ha provocato l'incidente è scappato lasciando la macchina nel bel mezzo della strada. Si pensa che fosse in compagnia di un'altra persona. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi mentre le indagini sono in carico alla polizia locale.