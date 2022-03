CASALSERUGO - Incidente mortale oggi, 12 marzo alle 18 in via Gramsci a Casalserugo. A perdere la vita è stato Daniele Baratin, 45 anni residente non distante dal luogo dello schianto. Sul posto per i rilievi si sono portati gli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati. Dalle prime informazioni il centauro, che si trovava in sella ad una Vespa sarebbe uscito di strada autonomamente, ma per ovvi motivi gli investigatori che stanno operando non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe esserci infatti anche il coinvolgimento di un'auto, ma le notizie sono ancora frammentarie. Daniele Baratin era molto conosciuto a Casalserugo. Tante le persone che, non appena hanno appreso dello schianto sono rimaste senza parola per la grave perdita. Sotto choc il sindaco Matteo Cecchinato: «Una grave perdita del paese, non riusciamo ancora a renderci conto di cosa possa essere accaduto». La salma, dopo il nullaosta del pubblico ministero di turno è stata trasferita all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Schiavonia. Gravi ripercussioni alla viabilità.