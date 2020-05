Doppio schianto, le auto travolgono semaforo, lampione e segnaletica: un ferito

TREBASELEGHE - Pauroso, e per certi versi spettacolare, incidente ieri sera a Trebaseleghe, dove i vigili del fuoco sono intervenuti all’incrocio tra via Scandolara, Lovada e Santo Ambrogio per un botto tra due auto. Un guidatore è rimasto ferito.

Due auto sono finite contro un semaforo, e contro un palo della luce, rimanendo danneggiate in modo molto pesante. Travolta anche la segnaletica stradale. Un veicolo è finito coricata su un fianco. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Santa Giustina hanno messo in sicurezza le due vetture, lavorando tra lamiere a pezzi e la strada cosparsa di materiali, ripristinando il possibile. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illeso l’altro automobilista. La polizia stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzanotte.



