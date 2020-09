Travolge lo scooter, donna ferita ma lui fugge: rintracciato in poche ore. Era privo di patente, denuncia e maxi multa

SAONARA - Travolge lo scooter e manda la motociclista all'ospedale, ma non si ferma a soccorrerla. Fugge e, nel giro di poche ore, viene rintracciato dalla polizia di Stato. Proprio la Polstrada martedì era intervenuta a Saonara, lungo la via Caovilla, per i rilievi di un incidente stradale con danno alle persone.



Secondo quanto emerso, il ciclomotore era condotto da M.M., 53 enne, donna di origini romene e residente Fossò (Ve). Era stato urtato da una imprecisata autovettura Fiat Punto il cui conducente, nonostante il diretto coinvolgimento, si era dato alla fuga, proseguendo nella propria marcia e allontanandosi dal luogo dell'impatto. Per la collisione la ciclomotorista ha riportato lesioni personali serie, ed è stata immediatamente ricoverata all'’ospedale civile di Padova, con una prognosi di guarigione di oltre 30 giorni.



Sempre martedì dopo gli accertamenti e le indagini messe in atto dalla Polstrada di Padova, anche attraverso l'esame di numerosi sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono arrivati ad identificare e rintracciare concretamente la vettura che aveva omesso di prestare soccorso all’infortunata. Al momento dell’incidente, ha appurato la polizia, la Punto era condotto da L.L., un 53enne italiano, residente a Brugine, risultato anche privo della patente di guida poiché revocatagli da qualche anno, a seguito di una sentenza del giudice. LL. è stato sanzionato amministrativamente per guida senza patente, che prevede una sanzione di oltre 5.000 euro, e deferito a piede libero al magistrato. E' ritenuto responsabile del reato di fuga e omissione di soccorso, la cui pena prevede la reclusione da uno a tre anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA