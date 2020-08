Mentre taglia l'erba il trattore si rovescia in un fossato, anziano intrappolato

CAMPODARSEGO - Il trattore si rovescia in un fossato con l'acqua e un anziano rimane intrappolato. L'incidente è successo alle 15.20 di oggi, 6 agosto, in via Lovati in località Reschigliano a Campodarsego (Capodarsego). L’uomo era intento a tagliare l’erba quando per cause in corso di accertamento si è rovesciato con il trattore in un fossato con dell’acqua, rimanendo bloccato. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da Padova che grazie all'autogru sono riusciti a sollevare il mezzo e sfilare l’uomo a cui è stato praticato un primo soccorso. L’anziano è stato stabilizzato dai sanitari del Suem ed elitrasportato in ospedale. Sul posto i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA