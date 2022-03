Perde il controllo del tir e finisce contro un platano: autista ferito

VIGONZA - La notte scorsa, poco prima delle 4, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Garibaldi in località Busa nel comune di Vigonza per un camion finito contro un albero dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. I pompieri arrivati da Padova e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo che trasportava generi alimentari ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici estratto non senza difficoltà l’autista, rimasto incastrato nella cabina di guida. Il personale sanitario del Suem ha preso in cura l’uomo, che è stato stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 7.30 con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.

