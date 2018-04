Scontro fra tir sulla A1: coinvolto un 39enne padovano

PADOVA - Sulla A1 all'altezza di Sasso Marconi, c'è stato anche un tamponamento tra due mezzi pesanti e l'incidente ha congestionato la circolazione in quel tratto di autostrada. I due mezzi si sono scontrati per i rallentamenti dovuti all'incendio di un camion in galleria che ha riguardato altri due mezzi pesanti (non risultano persone coinvolte).



Nella cabina di un tir c'era un 39enne della provincia di Padova, nell'altra un 44enne romano che, per i traumi riportati, è stato trasportato in codice di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e uomini e mezzi di Autostrade per l'Italia. Nel pomeriggio l'autostrada risulta libera.

