Auto sbanda e vola fuori dall'autostrada in un canale: ferito l'uomo al volante

PADOVA - Questa mattina - 21 settembre - alle 10:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A13 Padova-Bologna al km 97+400 tra Terme Euganee e il bivio di Padova Sud per un’auto finita fuoristrada in un piccolo canale d’irrigazione, sotto il piano stradale: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre Il conducente era assistito dal personale del Suem. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in eliambulanza in ospedale.

Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.