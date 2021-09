Perde il controllo della sua Smart e si schianta: grave un automobilista di 19 anni

PADOVA - Poco prima delle 18:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Euganea in località Treponti nel comune di Teolo per un’auto - una Smart - finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo da parte del conducente, rimasto gravemente ferito: i pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il 19enne, rimasto incastrato nella Smart. Il giovane è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.