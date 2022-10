Padova. Tamponamento in tangenziale, lunghe code su Corso Boston

PADOVA - Lunghe code e traffico rallentato a causa di un incidente stradale avvenuto in tangenziale. Tra l'uscita 7 di corso Boston in direzione Vicenza e la curva Bentsik si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolta un'auto a gpl, questo pomeriggio, 31 ottobre.

La dinamica non è ancora chiara, sul posto due ambulanze, quattro mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale. Corso Boston è un'arteria molto trafficata che nei minuti immediatamente successivi all'incidente ha visto diversi ingorghi. Non ci sarebbero feriti gravi ma il fatto che fosse coinvolta un'auto a gpl ha fatto scattare i protocolli di sicurezza che si usano in casi come questi.