Maxi tamponamento innescato da tir carico di bovini: coinvolti tre camion e due veicoli, una persona ferita

SAN PIETRO IN GU - Dalle 15 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la sr 53 Postumia nel comune di San Pietro in Gu per un tamponamento di tre mezzi pesanti, un’auto e un furgone. Nell'incidente una persona è rimasta ferita.

Un autoarticolato carico di bovini ha speronato il mezzo davanti, fermo in coda, che ha innescato la serie di tamponamenti. I vigili del fuoco, arrivati da Cittadella e Padova con l‘autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem ha preso in cura l’autista del mezzo che trasportava animali per trasferirlo in ospedale.

Medicata sul posto invece la conducente di un'auto. I carabinieri hanno deviato il traffico su una viabilità alternativa. La strada è rimasta interrotta. Nell’ incidente sono rimasti feriti anche dei bovini e per questo è stato chiamato il veterinario.