Rissa tra mamme davanti a scuola dopo il tamponamento, volano parole grosse e anche le ciabatte

PADOVA - Parapiglia ieri mattina davanti alla primaria Lombardo Radice di Brusegana, dove a volare sono state anche le ciabatte. In teoria i genitori dovrebbero dare il buon esempio ai più piccoli. In questo caso, però, è successo l’esatto contrario. Ad accendere le polveri, un banalissimo incidente d’auto. Verso le 8, infatti, una mamma che stava facendo scendere il figlio dalla sua vettura è stata tamponata da un’altra donna che, anche lei intenta a far arrivare in tempo il suo bimbo prima del suono della campanella, non ha visto il mezzo parcheggiato. L’impatto è stato inevitabile. Nulla di grave, nessuno si è fatto male, i danni sono stati piuttosto modesti, ma in un attimo gli animi sono diventati incandescenti.

LA DISCUSSIONE

La donna tamponata ha iniziato a inveire contro l’altra mamma. I toni si sono immediatamente alzati e il linguaggio non è stato certo quello delle educande. Sono volate parole pesanti e, a quanto pare, pure delle ciabatte. Il tutto tra gli sguardi sbigottiti delle decine di bambini e relativi genitori che quell’ora attendevano l’entrata in classe. A un certo punto, la situazione ha rischiato di sfuggire di mano, tanto è vero che uno dei genitori presenti ha deciso di chiamare la polizia locale.

L’INTERVENTO

«Quando sono arrivati i nostri agenti – ha spiegato il comandante Lorenzo Fontolan – la situazione, di fatto, si era già rasserenata. Tanto è vero che hanno dovuto occuparsi solo dell’incidente. I nostri uomini sono riusciti a convincere le due signore a fare la constatazione amichevole». Anche per evitare tensioni e favorire l’integrazione e la pacifica convivenza tra i genitori della scuola, la scorsa estate il Comune ha dato il via al progetto per la realizzazione di un edificio polifunzionale per attività motorie, laboratori didattici ed educativi che potrà essere disponibile anche come luogo di aggregazione per mamme e famiglie e feste comunitarie. Il progetto è già stato approvato in Giunta e l’edificio sarà realizzato in via Ciamician 3.

«Nell’area di competenza del XIII istituto comprensivo esiste un rione di Brusegana dove è presente una situazione sociale di bisogni e povertà educative – aveva spiegato l’assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva – Abbiamo deciso di realizzare questa struttura per avere uno spazio annesso alla scuola ma indipendente, che favorisca attività per ragazzi e famiglie».