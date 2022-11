MONTEGROTTO - Fa manovra con la sua auto e ne tampona una seconda, posteggiata nelle vicinanze. Un piccolo incidente come tanti, in assenza di testimoni. Ma invece di filarsela, scatta alcune foto della vettura che ha urtato e si reca dagli agenti della Municipale per chiedere di risalire al proprietario, così da poterlo risarcire. Protagonista dell'episodio, un turista tedesco che mercoledì ha varcato l'ingresso del comando della Polizia locale.

«Si trattava di una Fiat 500 posteggiata in vicolo San Mauro - racconta il sindaco Riccardo Mortandello - Esprimendosi in inglese, il turista ha spiegato che eseguendo una manovra con la sua Mercedes aveva urtato una delle portiere delle macchina e voleva sapere come fare per rifondere il danno. Tramite il portale della motorizzazione civile l'agente è risalito alla proprietaria del veicolo e l'ha contatta telefonicamente: lei, oltretutto, non si era ancora accorta di nulla». La ragazza ha però spiegato che il parafango posteriore era già stato danneggiato in precedenza e che della spesa non doveva farsi carico il turista. «Ho pensato - conclude il sindaco - di scrivere due righe con un attestazione di stima al nostro ospite, per la correttezza del suo comportamento».