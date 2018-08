Incidente fra tre auto nello svincolo per l'aeroporto: in tre restano feriti

PADOVA - Scontro fra tre auto alle 6.30 in corso Australia nei pressi dello svincolo per l'aeroporto: tre feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i tre conducenti feriti lievemente erano assistiti dal personale del Suem 118. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

