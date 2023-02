Infortunio sul lavoro a Vo Euganeo. Urla disperate in azienda: operaio di 50 anni schiacciato da un bobcatva

VO EUGANEO (PADOVA) - ​E' rimasto schiacciato da un bobcat e ha riportato serie lesioni agli arti inferiori. Infortunio sul lavoro oggi 14 febbraio, attorno alle 9 del mattino in via Cà Sceriman a Boccon di Vo. Secondo una prima ricostruzione, un operaio di circa 50 anni - mentre si trovava al lavoro - per motivi ora al vaglio del personale dello Spisal, è rimasto vittima di un infortunio. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati i suoi colleghi che l'hanno sentito urlare dal dolore. L'operaio non ha mai perso conoscenza.

Il personale medico del Suem 118 è accorso prontamente sul posto e, vista la gravità della situazione, ha preferito richiedere l'intervento dell'elisoccorso da Padova. Il paziente dopo essere stato stabilizzato è stato elitrasportato a Padova. Dopo gli accertamenti clinici effettuati subito dopo il ricovero, non risulta in pericolo di vita. Resta da capire se a tradirlo sia stata una banale disattenzione, oppure il cattivo funzionamento di un macchinario.