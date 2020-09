Sub colpito dal colpo di fiocina dell'amico durante la battuta di pesca

ERACLEA - Spara per errore la fiocina e ferisce il compagno di pesca. È finito in ospedale un giovane che questa mattina è stato soccorso a Eraclea. La coppia di giovani sub padovani, entrambi 21enni di Albignasego, verso le 7.30 era impegnata in una battuta di pesca in prossimità dello specchio di mare antistante il bar Pineta a Eraclea. A uno dei due improvvisamente è partito per errore il fucile la cui fiocina ha colpito la natica dell'amico. È stato subito soccorso e portato a riva. Immediato l'intervento dei sanitari arrivati con l'ambulanza e l'elicottero. L'uomo è stato poi elitrasportato in ospedale all'Angelo di Mestre.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto, da terra, è arrivata la Guardia costiera di Caorle. I militari diretti dal tenente di vascello Maria Giovanna Girardi hanno avviato le indagini per accertare le cause anche se pare accertato l'incidente.

Ultimo aggiornamento: 09:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA