Schianto sulla Tangenziale, muore un uomo che viaggiava in scooter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Un tragico incidente stradale, stasera 29 agosto poco dopo le 20, ha provocato il blocco della Tangenziale di Padova con code lunghissime.: l'incidente è avvenuto mentre percorreva in scooter Corso Australia carreggiata Nord in direzione Limena. Non sono ancora note le cause dell'incidente, né se siano effettivamente coinvolti altri veicoli.L'uomo è stato immediatamente soccorso da un medico di passaggio, che gli ha praticato il massaggio cardiaco, poi è arrivata l'ambulanza, ma non c'è stato nulla da fare, è morto quasi subito.