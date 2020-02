Fuori strada nella notte, auto ribaltata con bombola di Gpl: bloccato dentro

SAN MARTINO DI LUPARI -, 27 febbraio, a San Martino di Lupari in via Maglio. Era l'una circa, quando un'auto,, uscita di strada per motivi ancora da accertare, è finita capovolta contro un terrapieno di cemento in un fossato a bordo strada: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Cittadella, hanno messo in sicurezza l'auto, con particolare attenzione alla bombola di Gpl a bordo, ed estratto il conducente, che era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente.