Scontro violento all'incrocio, due feriti, una ragazza incastrata nell'auto

SACCOLONGO - Due auto si scontrano con violenza, stamattina 18 febbraio intorno alle 8, a Saccolongo, sulla Provinciale 13, all'incrocio per Mestrino. Un'utilitaria finisce fuori strada, nel fossato. Feriti i due conducenti. Uno di questi, una ragazza, è rimasta incastrata nel posto guida. Sono intevenuti i vigili del fuoco di Abano, che hanno estratto dall'auto la ragazza ferita e messo in sicurezza i veicoli. Entrambi i conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario del suem 118 e trasferiti in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente.