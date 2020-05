Sbanda e finisce in moto nel canale: centauro muore annegato, giallo sul passeggero

CODEVIGO - Polizia Stradale e Vigili del Fuoco sono intervenuti a Santa Margherita di Codevigo per un'uscita di strada apparentemente autonoma di un motociclista, che ha perso la vita nell'incidente, avvenuto in via Altipiani.

La sua moto - uno Scarabeo 250 - è finita nel canale che corre a fianco della strada ed è andata sott'acqua, il centauro è morto annegato. I soccorritori sono ancora all'opera per recuperare il mezzo sul quale viaggiava l'uomo e dei documenti con i quali poter risalire alla sua identità.

Non si esclude che in sella alla moto vi fosse una seconda persona. Sono in corso le verifiche dei soccorritori subito giunti sul posto.

IL LUOGO DELLA TRAGEDIA: via Altopiano di Codevigo



