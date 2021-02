Sbanda, capotta e finisce nel fossato: ferito

PADOVA - Incidente stradale all'incrocio tra via Roma e via Borghi oggi a Camposampiero: un ferito nell’auto rovesciata nel fossato. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Santa Giustina in Colle, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ferito dell’auto capovolta è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM. La polizia locale del Camposampierese ha eseguito i rilievi.

Un'ora dopo, alle 14:30, altro incidente tra tre auto si è verificato sulla SR 53 a Cittadella: nessuna persona ferita. I vigili del fuoco del locale distaccamento e i volontari di Santa Giustina in Colle hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso e assistito le persone coinvolte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA